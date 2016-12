Sul América vence nas penalidades e conquista campeonato parintinense

Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe do Sul América venceu nas penalidades por 5 a 4 o time do Corinthians do Aninga e sagrou-se campeão do Campeonato Parintinense 2016, com gols de Joilto Peixe-Boi, Elizandro, Léo, Joelson e Dominique, além da defesa em uma das cobranças feita pelo experiente goleiro Alessandro.

Com o título de 2016, o Leão Azul da cidade conquista o 25° título parintinense. Eleito pela coordenação do campeonato o melhor goleiro da competição, Alessandro Gonçalves diz que “aceitamos o desafio de participar dessa competição em nome da amizade e construímos uma grande família que teve como resultado esse título”.

Ele dedicou o título 2016 a sua família, “aos torcedores que apoiaram a equipe do começo ao fim e a todas as pessoas que direta e indiretamente ajudaram a equipe no decorrer da competição”.

O estreante treinador Michel Parintins comentou que “parabenizo toda equipe pelo título e fico feliz por estrear como técnico já sendo campeão. Apesar de pouco tempo de trabalho como treinador, ter jogado muito tempo com eles, me facilitou porque conheço cada um deles”.

O capitão da equipe Bruno Melo, ao receber a taça de campeão desabafou. “Esse título é uma resposta a todas as pessoas que diziam que o nosso time era de velho. Não somos velhos. Somos experientes”.

O coordenador da competição, Carlos Meireles, agradeceu as oito equipes que participaram da competição em 2016 e parabenizou a equipe sul-americana pela conquista, além de pedir que “a próxima administração olhe o esporte com mais carinho. Nessa final tivemos duas grandes equipes, uma experiente e outra bastante jovem, mas que precisa desse apoio”.

Kedson Silva/JI

