SPFW: Modelo que era frentista estreia na semana de moda

Uma das new faces que está atraindo olhares nos corredores da Bienal do Ibirapuera, na 43ª edição do São Paulo Fashion Week, nem sonhava em ser modelo. Kadu Soares foi descoberto por uma agência de modelos quando trabalhava como frentista em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O belo largou a profissão para se dedicar às passarelas e já é presença confirmada no desfile da LAB, na próxima sexta, 17.

“Comecei a carreira fazendo alguns bicos como figurante. Depois fui convidado pela JOY Model para começar realmente no mercado. Desde então não parei mais”, contou Kadu, que revelou que seu grande sonho passava longe de ser algo ligado a moda. “Meu sonho era ser jogador de futebol, mas gostei dos desafios e fui levando os trabalhos em paralelo, muito à sério, e está dando certo.”

“Quando migrei de profissão, vi que são mundos totalmente diferentes”, continuou. “Eu não me importava em como me vestir, não sabia quem eram os estilistas ou os modelos conhecidos. Levei algum tempo até começar a entender isso tudo.”

No meio da moda, Soares conta que tem grandes personalidades como inspiração, mas que Paulo Zulu chamou mais a sua atenção pelo fato de ser um modelo que também veio de outra profissão. “Teve um destaque muito grande e soube se manter fazendo bons trabalhos e cuidando do corpo e da saúde.”

