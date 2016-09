“Não é pela popularidade de ter sido um item conhecido que me candidatei a vereadora, mas pelo desejo de lutar por uma Parintins melhor. Se eleita, prometo realizar uma política limpa, com seriedade e muito trabalho”, manifestou a candidata a vereadora Tatiane Barros (PR).

A ex-Cunhã-Poranga do Boi Garantido, comenta que Parintins foi esquecida nesses últimos quatro anos. “Presenciando descasos na saúde, na segurança e na educação, me revolto, como todo parintinense. Se tem uma forma de ajudar a minha cidade é entrando na política, mesmo ela estando desacreditada, e em meio a tanta corrupção, mas é necessário ter esperança em novas pessoas na lutar pelo bem do nosso povo”, desabafou.

Compromisso

Formada em Fisioterapia e Especialista em Ortopedia Multiprofissional em São Paulo, Tatiane afirma que lutará com bravura pelos direitos fundamentais que cabem a todos, estabelecidas na Constituição Federal. “Assumo o compromisso de fiscalizar o planejamento da cidade e as contra-partidas dos repasses do Governo Federal e Estadual, com o intuito de garantir o real investimento desses recursos em projetos que atendam as necessidades do povo “, reafirmou.

Propostas

Além das propostas citadas acima, a Candidata do Partido da República destaca a lutar pela valorização da cultura parintinense, nas pessoas dos artesão e dos artistas que fazem acontecer o Festival Folclórico da Ilha, assim como buscar melhorias no âmbito social, principalmente em meio aos jovens.

Bi Garcia

Sobre Bi Garcia (PSDB), a Fisioterapeuta diz que “eu acredito que a experiência do Bi é fundamental para resgatar Parintins desses quatro anos de desgoverno. Não podemos esquecer que o futuro prefeito não sabe como o atual prefeito vai deixar a Prefeitura. Então acredito que o Bi Garcia é a melhor opção para nós parintinenses”.

Campanha

Com relação a campanha, Tatiane enaltece que seu sentimento é de gratidão. “Apesar das pessoas já terem um carinho por mim, pela minha história de 13 anos de boi-bumbá, meu sentimento é de gratidão na acolhida, na esperança em mim depositada foi tão grande, que isso aumentou cada vez mais a minha vontade de lutar por melhoria para o nosso povo”, frisou.

“É com muita esperança que peço o apoio do eleitor parintinense. Vote nesta jovem que deseja ser a voz do povo na Câmara Municipal de Parintins. Dia 2 de outubro vote, Tatiane Barros (22555) e Bi Garcia (45)”, finalizou Barros

Kedson Silva/JI