Solidariedade: Desafio das Cores ganha apoio logístico da Prefeitura

Pelo quinto ano consecutivo, artistas de galpões de alegorias de Caprichoso e Garantido deixam a rivalidade bovina de lado e se unem em uma partida de futebol solidária denominada ‘Desafio das Cores’, no estádio Tupi Cantanhede no dia 18 de junho. A Prefeitura Municipal reconhece a importância da realização do evento esportivo que tem o objetivo de arrecadar alimentos não-perecíveis para serem distribuídos as famílias vítimas da enchente, e dará através da Comjel e da Semasth, todo apoio logístico ao evento em 2017.

Segundo um dos coordenadores da Comjel Jamil Medeiros, “após uma reunião com os artistas representantes das equipes, ficou definido o apoio logístico da Prefeitura através da Comjel e com a Semasth ficando responsável pelo recebimento dos alimentos não-perecíveis, pela divisão e distribuição desses alimentos as famílias atingidas pela cheia. Esse ano, a competição terá o envolvimento de várias secretarias, visando um melhor desempenho do evento”. Sobre a programação esportiva, Jamil explica que “esse ano, teremos um dia inteiro de disputa entre artistas do azul e do vermelho, com as competições no dia 18, iniciando às 7h com disputa de voleibol e futevôlei na quadra de areia ao lado do ginásio Elias Assayag. A tarde a partir das 14h acontece os jogos de futebol no estádio com o ingresso sendo um quilo de alimento”.

Jamil informa ainda da possibilidade do prefeito Bi Garcia (Caprichoso) e do vice Tony Medeiros (Garantido) fazerem parte das equipes que entrarão em campo nessa grande festa esportiva solidária. Em nome dos artistas, Marcos Azevedo agradece o apoio de todos para a realização do evento, em especial ao prefeito Bi Garcia, ao vice Tony Medeiros e aos coordenadores da Comjel, Jamil Medeiros, Valdete Pimentel e Tristão Cruz. “Essa é uma forma que nós artistas encontramos para ajudar os nossos irmãos ribeirinhos e esse apoio logistico da Prefeitura abrilhanta ainda mais essa rivalidade entre os bumbás que existe também dentro de campo”, finalizou o artista.

Kedson Silva/JI

