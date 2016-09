Festa para sócios teve diversas atrações musicais e a presença da estrela maior, o Boi Caprichoso



A arena do Bumbódromo ficou completamente lotada de sócios do Boi-Bumbá Caprichoso com a festa de encerramento da campanha da chapa 1 “Unidos Somos Mais Fortes”, de Babá Tupinambá e Jender Lobato, realizada na noite de quinta-feira, 1º de setembro. Pelo palco passaram os grupos Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, torcidas Raça Azul, Força Azul e Branca (FAB), Banda Canto Parintins, Grupo Azul e Branco, levantador de toadas, David Assayag, amo do boi, Edmundo Oran.



No início do evento, houve apresentação de vídeo sobre a trajetória da campanha de Babá e Jender à presidência do Boi-Bumbá Caprichoso.

Uma das surpresas da festa foi a aparição da estrela maior, o Boi Caprichoso, que reverenciou os candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente. Durante discurso, Babá e Jender agradeceram a todos que o receberam de braços abertos ao longo da campanha para ouvir a plataforma de propostas construídas com as sugestões dos próprios sócios.

Babá Tupinambá afirmou que o resultado da campanha da chapa 1 é a grande adesão dos sócios. “São mais de seis meses de muita dedicação, muito amor, muito carinho para o nosso boi. É isso que vou fazer como presidente do Caprichoso. Esse planejamento, esse amor, essa dedicação, nós vamos levar para o boi, porque é um momento único, de todos nos unirmos agora com objetivo de tornar nosso Caprichoso forte e vitorioso. Se Deus quiser, no dia 4 de setembro, estaremos todos juntos para essa grande vitória não do Babá e Jender, mas do sócio, do torcedor azulado”, declarou.



Jender Lobato, que se uniu a Babá Tupinambá por pensar em projeto coletivo ao Boi Caprichoso, ficou emocionado com a arena do Bumbódromo lotada de sócios apoiadores da campanha. “Isso é muito gratificante e enche nosso coração de alegria. Demonstra que nós planejamos desde o início, deu certo e foi aceito pelo sócio. Essa multidão que encheu hoje a arena do Bumbódromo estava feliz, contente e clamando por uma renovação, por dias melhores para o nosso Boi-Bumbá Caprichoso. Dia 4 de setembro a vitória será principalmente do Boi Caprichoso” avaliou.

O sócio fundador Lívio Andrade de Souza disse que pela primeira vez na história do Boi Caprichoso viu duas pessoas tão comprometidas com o bumbá, Babá e Jender, unirem a nação azulada em uma eleição. “Nunca tinha visto isso e vejo essa dupla de jovens que veio fazer essa alegria muito importante pro nosso Boi Caprichoso. Nunca tinha visto esse sentimento verdadeiro de união. Estamos aqui para elegê-los presidente e vice-presidente do meu Boi Caprichoso”, destacou.

Da mesma opinião compartilha também o sócio Adimilson Pereira Vieira. “Hoje tiramos as conclusões. Tenho certeza que o Babá e Jender farão uma boa administração. Agora o outro eu não sei, pois não conheço ele. Desde quando o Babá foi a primeira vez lá em casa, nós conversamos. Falei para ele os detalhes do que era necessário pro Caprichoso, ele aceitou com a maior naturalidade, porque eu falei num padrão dentro do ele tinha que fazer. Pra mim, o Babá é o número 1 e é futuro presidente, se Deus quiser”, disse.

De acordo com o sócio Tony Azevedo, a dupla Babá e Jender é muito competente. “São dois jovens que darão muitas glórias no futuro ao Boi Caprichoso. Eles vão levar esse boi para frente e vão pegar esse ano de crise, mas vão conseguir tirar o boi dessa crise. Se Deus quiser eles vão fazer um bom trabalho, um trabalho de responsabilidade. Eu acredito no Babá e no Jender, pois são dois jovens promissores para trabalhar por nós sócios e pelo boi. Tenho muita esperança que eles vão tirar esse boi dessa situação, fazer um bom trabalho para todos nós e toda galera do Caprichoso”, frisou.

Fotos: Katiuscia Ferreira e Pitter Freitas

Assessoria de Imprensa dos candidatos à presidência do Boi Caprichoso BABÁ TUPINAMBÁ E JENDER LOBATO

