Site JI alcança 14 milhões de acessos

Na madrugada desta segunda-feira, 19 de junho, o site www.ojornaldailha.com alcançou a marca de 14 milhões de acessos.

“É um marco, fico muito orgulhoso de contribuir para a divulgação de Parintins para o mundo ver”, disse o fundador dos jornais impresso e on-line, Carlos Frazão.

Frazão, professor carioca radicado em Parintins desde o ano 2000, criou em 16/02/2001 o jornal impresso, e em 2005 lançou o site do JI, tendo incluído o contador de acessos a partir de 2009, e sempre crescente as visitas à página do O JORNAL DA ILHA.

As marcas desse crescimento estão assim registradas:

02/04/2010 – 1 milhão de acessos;

10/09/2011 – 2 milhões;

05/01/2012 – 3 milhões;

13/05/2012 – 4 milhões;

07/10/2012 – 5 milhões;

28/04/2013 – 6 milhões;

18/12/2013 – 7 milhões;

20/01/2014 – 8 milhões;

10/08/2014 – 9 milhões;

01/02/2015 – 10 milhões;

15/06/2015 – 11 milhões;

05/10/2015 – 12 milhões;

07/06/2016 – 13 milhões; e

19/06/2017 – 14 milhões.

“Dá para notar que muitas vezes em menos de 1 ano o site chegava a 1 milhão de acessos, pois por anos era o único jornal eletrônico em Parintins, com a chegada de novos sites os internautas tiveram outras opções de informações, e isso foi muito bom para uma maior divulgação da nossa cidade, mas, continuamos com nossos fieis leitores. Obrigado aos webs Adriano Jorge(quem criou o primeiro site), Humberto Garcia posteriormente, e Jorley Tavares que atualmente é o responsável pela manutenção do site, não esquecendo os vários colaboradores com matérias e parcerias com demais órgãos da imprensa nacional”, finalizou Carlos Frazão.

Kedson Silva/JI

