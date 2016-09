Cansado de acreditar em falsos políticos, o comerciante Clailton Magrão põe seu nome para avaliação dos parintinenses como candidato a vereador nas eleições 2016. “Quero ser vereador porque sinto na pele o descaso e o abandono da nossa cidade. Dentro dessas necessidades, estou saindo do meio do povo para lutar pelo povo”, exalta Clailton Magrão.

Sobre suas lutas no Legislativo, o candidato do PDT, enaltece que “vou fiscaliza e buscar alternativas para o problema da iluminação pública, para uma educação de qualidade além da melhoria do transporte escolar, saneamento básico e pela questão da falta de moradia”.

Campanha



Segundo ele, “graças a Deus estamos sendo bem recebidos tanto na cidade como no interior, principalmente no Bairro União onde resido com a minha família há 8 anos”.

O Comerciante destaca que “o Bairro União foi conquistado com muito esforço. Até hoje estamos lutando por melhorias no bairro mesmo sem mandato. Se eleito for, sei que posso fazer muito mais por ele (bairro) e pelos moradores”.

Magrão diz que apoia Messias Cursino (PDT) 12, por ser um homem trabalhador que nem ele (Clailton). É uma pessoa inteligente que junto com o advogado Jucelino Manso luta por dias melhores para o povo de Parintins.

“Quero dizer ao povo de Parintins que pense bem e dê um basta a esses políticos que só procuram o nosso povo de quatro em quatro anos. Que não venda seu voto, mas que pegue o dinheiro e vote consciente em pessoas que realmente tenha compromisso de lutar por todos nós parintinenses”, desabafou Clailton.

Kedson Silva/JI