Setor Primário se mobiliza para as ações do governo Bi Garcia

Após o anúncio do prefeito de Parintins, Bi Garcia em investimentos no setor primário, o coordenador do Conselho dos Assentados da Gleba de Vila Amazônia (COAGVA), Raimundo Rocha promoverá as 9h do dia 27 de janeiro, no Centro do Idoso de Vila Amazônia, um encontro entre os assentados da Gleba de Vila Amazônia com convidados da Superintendência do INCRA, do BASA, do Banco do Brasil, Órgãos técnicos e da Prefeitura de Parintins com o objetivo de discutir, tratar medidas e buscar alternativas de fortalecimento do setor primário no município.

Segundo Raimundo Rocha, “o encontro é considerado importante, pois o prefeito afirmou que o setor primário é sua maior aposta para alavancar a econômia do nosso município, então temos que apoia-lo. Nós é que sabemos das dificuldades e de possíveis solução, então temos que aponta-las”.

Dificuldades

De acordo com o Coordenador da COAGVA, buscar soluções principalmente para a melhoria das estradas, saber sobre a ausência do INCRA, sobre a falta de uma atuação mais firme das autoridades, principalmente do Governo Federal e Municipal. “O Assentamento de Gleba de Vila Amazônia é o uma potência do município na produção rural, como é uma nova gestão, e ela apresenta projetos para o setor, estamos chamando todas as comunidades rurais, assim como todas as autoridades ligadas ao setor primário para discutirmos assuntos de interesse e buscar soluções. Vamos colaborar dessa forma”.

Parceria

Raimundo acredita que hoje “é possível fazermos uma parceria com o município de Juruti-PA, pois o Secretário hoje é o Eraldo que é filho da região. Essa parceria fortaleceria a relação econômica e politica de Parintins e de Juruti, pois temos muitas comunidades ligadas a esse município”.

Kedson Silva/JI

