A Secretaria Municipal de Fomento e Produção, através de sua equipe técnica, e da AAFAU, estão visitando nesta segunda e amanhã, os produtores de guaraná do rio Urupadi.

O objetivo é concluir o cadastro de todos os produtores, para que no próximo mês, a equipe do Ministério da Agricultura, possa vir a Maués fazer a entrega dos certificados a cada um, dando o título de “Guaraná Orgânico“.

Essa é mais uma conquista dos produtores do alto Urupadi, que tem o apoio da Prefeitura de Maués, através de investimentos e incentivos.

ASCOM MAUÉS