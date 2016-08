Tweet no Twitter

O senador petista Lindberg Farias quer desautorizar o COI – Comitê Olímpico Internacional – e também ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro) a permitirem que os atletas militares brasileiros prestam continência à Bandeira Nacional quando estiverem no pódio.

No entendimento do político a competição é de cunho esportivo sem nenhuma conotação militar ou enseja qualquer momento de solenidade militar e por isso não deve ser tratada como tal. A bandeira é um símbolo nacional porém a continência é uma prerrogativa militar realizada em solenidades militares.

Não é o que pensa o diretor-executivo do COB, Marcus Vinícius Freire. Segundo ele, a saudação dos atletas à bandeira do país representa uma demonstração de patriotismo sem qualquer natureza política, e que portanto não há por que proibir os militares do país de expressarem seu respeito ao símbolo nacional.

As Forças Armadas possuem um programa especial de treinamento de atletas. Na atual delegação olímpica, um terço dos participantes é formado por militares. Entre os destaques estão Charles Chibana, Yane Marques e Thiago Camilo. Segundo o general Décio Brasil, chefe do centro de capacitação física do Exército, o cumprimento militar obrigatório é a continência.

brasilverdeamarelo.com

Postado por Carlos Frazão/JI