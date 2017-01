Sempad anuncia o fim da arrecadação paralela no Matadouro Osório Melo

O fim da arrecadação paralela que existia no Matadouro Frigorífico Osório Melo, o chamado “mercado negro” é o recomeço de um trabalho para garantir recursos que vão assegurar novos investimentos no logradouro, entregue à nova administração totalmente sucateado.

O secretário municipal de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico Sustentável (Sempad), Edy Albuquerque, disse que as atividades foram disciplinadas e não existe mais nenhum pagamento em espécie no matadouro. “Quando assumidos, observamos que o matadouro funcionava com uma espécie de mercado negro, onde os subprodutos oriundos do abate como babujo, sebo, pedras de cálculos biliares, entre outros, eram comercializados de forma aleatória, não exista controle e terceiros estavam no comando. Nós disciplinamos isso”, detalhou, destacando a presença do subsecretário Lucio Kimura à frente dos trabalhos.

Segundo Edy, num entendimento com o prefeito Bi Garcia, foi definido que é possível comercializar os subprodutos e os valores depositados na mesma conta bancária onde é arrecadado o vale abate. Seguindo orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Procuradoria Geral e Controladoria do Município, a Sempad ordenou a arrecadação que passa a ser vinculada ao próprio matadouro. “Com essa renda vamos investir no aprimoramento, nas melhorias das condições de trabalho, nas adequações para o funcionamento conforme as orientações das legislações federal, estadual e municipal no que concerne aos matadouros frigoríficos”, salientou.

