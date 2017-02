Sempa quer reduzir importação de frutas e hortaliças que chega a R$9 milhões por ano

A importação de alimentos em Parintins chegou a 96,5% de janeiro a setembro de 2015 somente nos itens frutas e hortaliças provenientes de Santarém/PA, segundo relatório da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (ADAF), indicando que R$9 milhões anuais deixaram de circular no município pela deficiência na produção agrícola. Mudar essa realidade é o grande desafio que a Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) terá que enfrentar para cumprir a meta do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros de tornar o setor primário um diferencial no crescimento da economia.

“Nós estamos travando uma luta titânica, mas com a plena convicção de que é possível trabalhar um plano de desenvolvimento rural sustentável para transformar a vida no campo e elevar nossa economia. O prefeito Bi Garcia tem nos recomendado para que façamos o que for necessário pra incentivar o produtor rural”, destacou o secretário Edy Albuquerque.

O Relatório de Trânsito Interestadual e Intermunicipal de Vegetais e seus Produtos e Subprodutos da ADAF Parintins, que atua com a barreira vegetal para evitar entrada de doenças no município, mostra que além de Santarém, 0,3% de frutas e hortaliças são procedentes de Belém e 3,65% de São Paulo.

De janeiro a setembro de 2015, a importação revelou números surpreendentes. O abacate, por exemplo, foram 256,70 toneladas, que ao preço de R$3,50 (três reais e cinquenta centavos) o quilo, somaram R$ 898.450,00 (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Hoje no comércio local o preço do abacate está R$ 8,00 (oito reais) o quilo e continua vindo de fora.

A banana também registrou 768 toneladas que passaram pela fiscalização da ADAF em 2015, num total de R$ 2.305,048,00 (dois milhões, trezentos e cinco mil, quarenta e oito centavos). Outras frutas com registro de importação são abacaxi, acerola, coco, laranja, limão, mamão, maracujá, melancia, melão e tangerina.

Quando o cenário se volta para as hortaliças, os números indicam que o cheiro verde chegou a 14 toneladas, o que representou mais R$ 182 mil circulando na economia de Santarém, cidade com tradição em colônias agrícolas que funciona como um grande entreposto por sua ligação com sul e sudeste. Já a região periurbana do Paraná do Limão que mais produz cheiro verde, não supre a demanda local. Outros itens que constam do relatório são couve, abóbora, batata doce, cenoura, maxixe, pimenta de cheiro e repolho.

Horticultura terá incentivos

Implantar e incentivar projetos de hortas domésticas, quintais produtivos e hortas escolares estão entre os programas da cadeia produtiva de hortaliças, de acordo com o coordenador de produção vegetal da Sempa, Luiz Carlos Roçodo. A saída para reduzir a importação é incentivar a implantação de unidades produtivas de hortaliças em cultivo protegido, melhorias da técnica de cultivo de hortaliças em balcões, em cultivo de plantio direto e protegido. O município tem projetos para subsidiar a horticultura periurbana, implantar sistemas de irrigação nas áreas de produção hortícola e promover capacitação para a produção com uso de insumos orgânicos ( compostagem, biofertilizante e bioinseticida). Incentivo a feira de produtos naturais e orgânicos também está no planejamento.

Investimentos na fruticultura

Para fortalecer a cadeia produtiva da fruticultura de Parintins, a Sempa está elaborando um diagnóstico das comunidades produtoras de frutas. Vai articular a implantação ou a melhoria de pelo menos duas agroindústrias ou duas mini agroindústrias artesanais nas comunidades que forem selecionadas. Promoverá treinamentos de administração, processamento de frutas e tratos culturais à produção de frutas e sua comercialização, além de eventos técnicos relacionados ao desenvolvimento da fruticultura do município, em conjunto com parceiros. Outra medida é prestar assessoria técnica aos produtores visando uma produção saudável, agroecológica e orgânica.

UBS Paulo Pereira abre atividades do programa Saúde do Trabalhador

Nesta quinta feira, dia 9, o Centro de Saúde Paulo Pereira, no bairro Santa Rita estará realizando o início das atividades 2017 voltadas para o Programa Saúde do Trabalhador.

As 15h haverá palestra sobre Alimentação Saudável; as 15h30 avaliação física, aferição de P.A., glicemia, peso, altura, circunferência abdominal e IMC.

A diretora da UBS Rayla Santos Koga informa ainda que às 16h acontecerá aula aeróbica de dança com professor Leleu.

Serviço odontológico público de Parintins ultrapassa 150 atendimentos diários

Os serviços de saúde pública na área odontológica de Parintins ultrapassa os 150 atendimentos diários. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Coordenação de Saúde Bucal, após reativação de várias salas de consulta nas unidades básicas de saúde (UBS) e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no mês de janeiro. .

Profissionais odontólogos foram recontratados e realizada a compra de insumos. Além do Jofre Cohen, estão em plena atividade o CEO com cinco profissionais, os centros Dr. Toda, Valdir Viana, Tia Léo e Galianni cada um com dois profissionais a disposição. As UBS Paulo Pereira e Aldrin dispõem de um odontólogo atendendo diariamente.

A meta da Prefeitura de Parintins é chegar a 200 atendimentos diários nas próximas semanas, afirmou o coordenador de saúde bucal, Reney Viana com a retomada dos serviços nos postos Dom Arcângelo, Mãe Palmira, Darlinda Ribeiro e UBS Fluvial. Segundo ele, o mês de janeiro foi de arrumação no sistema, visto que algumas unidades básicas foram saqueadas, deixadas sem material e equipamentos.

“Não havia insumos nos postos e até no Hospital Jofre Cohen o que foi solucionado pela Prefeitura. O prefeito Bi Garcia, o vice Tony Medeiros e o secretário Ronaldo nos determinaram fazer as coisas funcionarem o mais breve possível, sendo que hoje os resultados já são visíveis. Pedimos material em caráter de urgência e já estamos atendendo com qualidade”, destacou Viana.

Reney Viana informa que o agendamento do atendimento são feitos na própria UBS. Só houver a necessidade de um serviço de média complexidade o paciente será encaminhado ao CEO.

O secretário de Saúde Ronaldo Cardoso avalia como mais um avanço para a população de Parintins em pouco mais de um mês de trabalho. “O setor da saúde estava um verdadeiro caos e era uma das principais preocupações do prefeito Bi Garcia. Estamos tendo muito trabalho para colocar ordem na casa e estamos gradativamente oferecendo o atendimento que a população verdadeiramente merece”, enfatiza Cardoso.

Coordenadoria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: comunicacao@parintins.am.gov.br

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins

Comentários

comentários