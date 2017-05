Semosp mantém várias frentes de serviços em Parintins

Operação tapa-buracos, capina, iluminação e pintura. Esses são os serviços realizados pela Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp), simultaneamente em vários bairros da cidade.

Desde o início da semana, o centro da cidade recebe a operação tapa-buracos e pintura de meio fio, que já contemplaram as principais vias como avenida Amazonas, avenida Paraíba e as travessas Sá Peixoto e João Meirelles. Nesta quarta (24) o mesmo trabalho segue na Av. Paraíba, sentido bairro Itaúna 1. Além do Centro, a Estrada do Macurany, no Conjunto João Novo, recebe os serviços de capina e roçagem.

Prioridade desde o início da administração do prefeito Bi Garcia, as equipes do setor de iluminação pública concentram o serviço no bairro Itaúna 2, com a troca de luminárias e demais serviços de melhoria. Ainda nessa semana, a equipe de limpeza estará atuando no bairro União.

Mateus Assayag, secretário de obras, informou que a meta é manter os serviços para que todos os bairros sejam atendidos.

SEMOSP

