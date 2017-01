SEMED altera calendário para acabar com filas nas escolas

Uma reunião entre gestores, coordenadores, professores e a nova administração municipal realizada na tarde de quarta-feira, 04, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, definiu mudanças no calendário de matrícula 2017 devido ao aumento das filas em frente às escolas desde o dia 1º de janeiro, (foto) feitas por pais que buscam matricular seus filhos nos educandários da rede municipal, principalmente nos ciclos iniciais.

De acordo com a subsecretaria de educação, Odnéia Garcia, uma equipe da SEMED realizou visitas nas escolas e constatou o aumento das filas nas escolas Luz do Saber, Irmã Cristine e do Centro Infantil Alvorada. “Então fizemos essa reunião e ficou definido que vamos alterar o calendário estabelecido pela gestão passada que seria no dia 18 de janeiro”, explicou.

Ela disse não haver o dia certo ainda, “mas na próxima semana já estará nas escolas um novo edital, antecipando as matriculas, dando fim as filas”.

Odnéia Garcia informa que “nesse primeiro momento a atenção se volta para a escolha dos novos gestores desses educandários, mas já estamos trabalhando para que futuramente tenhamos o sistema de matrícula on-line”, finalizou a subsecretaria.

Mesmo após conversa com o Secretário de Educação, João Costa, informando sobre a alteração no calendário, os pais garantem que vão continuar na fila. O Secretário autorizou a abertura dos portões das escolas para que os pais tenham acesso a água, a se proteger do Sol e da chuva, assim como das dependências dos banheiros.

