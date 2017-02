Semctur realiza primeira ação “Arte na Rua” neste domingo

A presidente do coletivo, Michele Valadares

O evento inicia a partir das 8h, com a concentração na rua Barreirinha, entre o Galpão do Boi Caprichoso e o Centro Educacional de Tempo Integral Deputado Gláucio Gonçalves (Ceti).

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur), realiza a primeira ação “Arte na Rua” neste domingo (12). O evento tem parceria com as demais secretarias e com as instituições SESC, SENAC, SESI, SENAE, SEBRAE, CETAM, Ufam, UEA, Ifam, CDL, além do Banco de Sangue, artistas de Parintins e blocos carnavalescos.

De acordo com a presidente do coletivo, Michele Valadares, a ação “Arte na Rua” é um projeto novo e o objetivo é trazer o melhor para o povo de Parintins. “Vamos mobilizar várias pessoas e acredito que é um projeto para todos. É importante que a gente atenda as necessidades e todos podem participar. Vamos fazer uma grande festa, a festa do povo que quer bem Parintins”, pontuou.

O mutirão segue para a área externa da Igreja São Sebastião, onde acontece a ação que se estenderá até às 22h, com uma vasta programação artística e serviços ao cidadão.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS– ARTE NA RUA

MANHÃ

8:00 as 9:00 H – CONCENTRAÇÃO

9:00 as 10:00 H – PARADA DE LIMPEZA

9:00 as 12:00 H– PASSAGEM CULTURAL DO ROPOCA – EMBELEZAMENTO DE FACHADAS

10:00 as 12:00 H – INSCRIÇÃO E CADASTRAMENTO PARA OS SERVIÇOS E CURSOS OFERECIDOS

10:00 as 11:00 H – OFICINA DE ORIGAMI

10:30 H – APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE TEATRO E DANÇA DO SESI

10:00 as 12:00 H – LEGO EDUCATION – ROBÓTICA

10:00 as 12:00 H – OFICINA ARTÍSTICA INFANTIL

10:00 as 12:00 H – EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

10:00 as 12:00 H – ATIVIDADE DE RECREAÇÃO: JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS

ATIVIDADE FÍSICA: CIRCUITO FUNCIONAL

12:00 H – INTERVALO

TARDE

14:00 as 15:30 H – MINICURSO DE MANUTENÇÃO BÁSICA EM MOTOCICLETAS

14:00 as 15:30 H – OFICINA DE MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DE VITRINE

14:00 as 16:00 H – OFICINAS DE BISCOITOS AMANTEIGADOS

14:00 as 16:00 H – MINICURSO PARA ELABORAÇÃO DE CURRICULUM VITAE

14:00 as 16:30 H – CINE SESC

14:00 as 17:00 H – OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS REGIONAIS, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL – SENAC

14:00 as 17:00 H – OFICINA DE XILOGRAVURAS – UFAM

14:00 as 18:00 H – LEGO EDUCATION – ROBÓTICA

14:00 AS 18:00 H – EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

14:00 as 18:00 H – CORTE DE CABELO ADULTO, INFANTIL, MASCULINO, FEMININO E DESIGN DE SOBRANCELHAS

14:00 as 18:00 H – VERIFICAÇÃO DA TIPAGEM SANGUÍNEA

14:00 as 18:00 H – DESENHO ARTÍSTICO

14:00 as 18:00 H – ORIENTAÇÃO ESCOLAR

14:00 as 18:00 H – CONSULTA GRATUITA DO CPF

14:00 as 18:00 H – CADASTRO DE NOVOS USUÁRIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL- BIBLIOTECA

14:00 as 18:00 H – CADASTRAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR)

14:00 as 18:00 H – ORIENTAÇÃO PARA A EMISSÃO DA CARTEIRA DO IDOSO

14:00 as 18:00 H – CADASTRAMENTO DAS GRÁVIDAS

14:00 as 18:00 H – ESCRITÓRIO INTERDISCIPLINAR – IFAM

14:00 as 18:00 H – DOAÇÃO DE CEM MUDAS DE PLANTAS- IFAM

14:00 as 18:00 H – GIBITECA COM DOAÇÃO DE 100 GIBIS

14:00 as 18:00 H – DEMOSNTRAÇÃO DE ROBÓTICA – IFAM

14:00 as 18:00 H – DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DE POESIA DOS ALUNOS DO IFAM

14:00 as 18:00 H – EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO DOS ALUNOS DO CETAM

14:00 as 18:00 H – EXPOSIÇÃO LITERÁRIA COM OBRAS DE PARINTINENSES

14:00 as 18:00 H – EXPOSIÇÃO DE CLÁSSICOS INFANTIS EM BRAILE – BIBLIOTECA

14:00 as 18:00 H – EXPOSIÇÃO DE POESIAS DE TONZINHO SAUNIER

14:00 as 18:00 H – CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO DE LIVROS

14:00 as 18:00 H – EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS E BIOJÓIAS DA INCUBADORA AMAZONAS INDÍGENA CRIATIVA

14:00 as 18:00 H – EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

15:00 H – GINÁSTICA LABORAL

15:00 as 16:00 H – MINICURSO DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA TRABALHAR COM CEGOS

15:35 as 16:35 H – MINICURSO DE ECONOMIA DOMÉSTICA

16:00 as 18:00 H – MINICURSO DE PIPOCAS GOURMETS, PATÊS E REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS

16:00 as 18:00 H – PINTURA ARTÍSTICA FACIAL

16:30 as 18:00 H – CINEMA NA BIBLIOTECA

17:00 H – GINÁSTICA LABORAL

