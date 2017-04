Semctur realiza exposição “Arte Poranga Nativa” em comemoração ao Dia do Índio

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Cultura em parceria com a Incubadora Amazonas Indígena Criativa (AmiC), realiza neste dia 19 de abril, exposição “Arte Poranga Nativa” em comemoração ao dia do Índio. A abertura da mostra terá início às 14h desta quarta-feira e se estende até quinta-feira, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

Os artesanatos expostos são dos indígenas Sateré Maué residentes na Casa do Índio, sob coordenação do Sr. José Douglas de Oliveira. A empresa Arte Poranga Nativa, realiza o trabalho há mais de vinte anos, tendo como principal matéria-prima o Molongó.

“A exposição busca enfatizar a forte presença da cultura ancestral indígena em nossa cidade. As peças expostas são produzidas pelo centro de artesanato indígena, trazem entalhes, adornos, plumária e elementos da simbologia como, as luvas usadas no ritual da Tucandeira e uma réplica do remo sagrado, o Porantin”, pontuou o subsecretário em exercício, Karu Carvalho.

A exposição proporciona o contato com a memória que foi preservada, por meio de objetos do cotidiano confeccionados por eles, visando valorização e difusão da cultura Sateré- Maué.

SECOM

Comentários

comentários