Semctur realiza 1º concurso “Culinária Parintintin”

O vencedor Carlos Alberto Mota, com o prato filé de peixe Dupreto, irá representar Parintins na 1ª Feira de Turismo e Gastronomia, em Manaus.

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur) realizou o primeiro 1º concurso “Culinária Parintintin”, no Amazon River na noite desta quinta- feira (26). O evento contou com a presença do prefeito Bi Garcia, do vice Tony Medeiros, imprensa e convidados.

Dez receitas foram apresentadas para o concurso, que obedeceram aos critérios de degustação, harmonia dos ingredientes, sabor e aroma do prato, relação do prato com a tradição gastronómica local, julgados por nutricionistas e profissionais da área.

A receita campeã foi de Carlos Alberto Mota (terceiro da esquerda para a direita), com o prato filé de peixe Dupreto. Carlos recebeu a premiação de R$ 1.000, além de representar Parintins na 1ª Feira de Turismo e Gastronomia que será realizada em Manaus de 25 a 28 de maio e irá concorrer a nível estadual com os demais municípios.

De acordo com o prefeito Bi Garcia o concurso visa movimentar o turismo através da culinária local. “É uma iniciativa louvável, pois tem o objetivo de promover a culinária de Parintins. Iniciativas como estas fortalecem o trade turístico do município”, disse.

Para o vice-prefeito e subsecretario de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, Tony Medeiros, “Parintins é uma referência cultural e se faz necessário movimentar a cidade dando oportunidade ao povo parintinense a divulgar seus potenciais. Louvo a inciativa do prefeito Bi Garcia quando preocupado com todos os segmentos faz o 1º concurso de culinária parintinense. Portando é uma nova etapa quando se trata do turismo em Parintins”, pontuou.

