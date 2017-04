Semctur lança edital para concurso de gastronomia “Culinária Parintintin”

Com objetivo de incentivar a criatividade no âmbito da culinária, estimulando possibilidades e valorização dos produtos regionais, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lança edital para o concurso de gastronomia regional/local denominado “Culinária Parintintin”. As inscrições ocorrerão de 20 a 25 de abril de 2017, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de 08h às 12h e de 14h às 17h.

De acordo com o edital, poderão se inscrever interessados maiores de 18 anos, brasileiros natos ou estrangeiros naturalizados, residentes em Parintins. É vedada a participação de integrantes da comissão julgadora e de familiares dos mesmos.

Além disso, será permitida a participação de profissionais da área. São entendidos como profissionais da área aqueles que desempenham qualquer tipo de atividade remunerada ligada ao fazer alimentício. Caso o participante queira utilizar carnes exóticas, ou peixes que nesta data estejam protegidos por lei (período do defeso), só será aceito sua participação mediante autorização dos órgãos competentes ou notas fiscais comprovando sua procedência.

Será permitida a inscrição de receitas com elementos exclusivos da culinária amazônica. As receitas precisam se encaixar na categoria de prato único, que consiste em receitas que são servidas como o prato principal de uma refeição.

O primeiro lugar receberá a importância de R$ 1.000 (um mil reais) e, além da premiação, participará em Manaus de outro concurso com todas as despesas pagas pela AMAZONASTUR, em data a ser confirmada.

O segundo e terceiro lugar receberão R$ 500 (quinhentos reais) cada, premiação ofertada pela Prefeitura de Parintins, totalizando R$ 2.000 (dois mil reais) em premiação.

Para informações detalhadas, acesse o edital neste link: http://www.parintins.am.gov.br//uploads/52715.pdf

SECOM

Comentários

comentários