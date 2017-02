Semctur e Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro sinalizam parcerias

Na tarde de segunda-feira, 06 de fevereiro, o vice-prefeito e secretário de Cultura e Turismo, Tony Medeiros, visitou o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro – Unidade Parintins para conhecer de forma aprofundada as instalações e as atividades desenvolvidas no estabelecimento que atende aproximadamente 2300 alunos.

Acompanhado da diretora do Liceu, Andressa Oliveira, e do vice-diretor Nestor Nascimento, Tony Medeiros visitou os memoriais dos bois Caprichoso e Garantido, salas onde são desenvolvidas oficinas e projetos, biblioteca, exposições e o cinema. O intuito da visitação foi conhecer as estruturas físicas para estudar junto ao Liceu de Artes e Ofícios o firmamento de parcerias juntamente à Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur).

Segundo o vice-prefeito, os resultados das atividades desenvolvidas no Liceu são extremamente positivos e a Prefeitura atuará junto à escola de arte para expandir as ações em Parintins. “Nós precisamos avançar em vários segmentos. A Prefeitura de Parintins, através do prefeito Bi Garcia tende a estender as nossas ações não somente no centro de Parintins, mas também na periferia e comunidades rurais. É por isso que nós temos ações conjuntas que faremos no Mocambo, Caburi, Vila Amazônia, e dessa forma levar a cultura para onde o povo está”, frisou.

A diretora do Liceu, Andressa Oliveira, classificou a visita do vice-prefeito como positiva e enfatizou a importância das sugestões e sinalização de parcerias dadas durante a estada de Tony Medeiros na escola de arte. “Com todas as sugestões do nosso vice-prefeito e secretário, nós iremos comunicar a Secretaria de Estado de Cultura para passar essas ideias. Estamos aqui dispostos para trabalhar pela cultura e arte do nosso município”, disse. “Precisamos unir forças nesse momento em nome da cultura, da arte, do crescimento dos nossos artistas e da formação que o Liceu dá. Essa parceria é muito importante”, completou.

Durante a visitação, o vice-prefeito também conversou com a direção do Liceu sobre a realização do Carnailha 2017 na arena do Bumbódromo. Medeiros explicou a Andressa Oliveira e Nestor Nascimento como ocorrerá a festividade no local e também iniciou tratativas para a realização de outros eventos culturais no local.

Fonte:PMP

