Semctur define detalhes para abertura do 52º Festival Folclórico de Parintins

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente reuniu com representantes da Associação Folclórica de Quadrilhas e Danças de Parintins (AFQDP) e Bois Mirins para definirem os detalhes da programação de abertura do 52º Festival Folclórico de Parintins. A secretaria estará realizando uma série de reuniões para acertar os dias de apresentação e o valor que a prefeitura irá repassar para as associações.

De acordo com o coordenador de Cultura, Karu Carvalho, o festival será realizado na Praça dos Bois e o objetivo é fazer algo diferenciado. “Essa foi a primeira reunião e estamos tentando colocar para cinco dias esse festejo, pois antigamente tínhamos esses eventos em datas distintas, queremos unir todos em um só, na primeira noite queremos os Bois em Miniaturas, na segunda e terceira noite quadrilhas e danças e na última noite os Bois Mirins”, disse Karu.

Durante a reunião os representantes trouxeram a proposta de realizar duas quermesses, uma em parceria com as escolas de Parintins e uma da própria associação. Este ano a secretaria está se antecipando em chamar os grupos para esclarecer os detalhes e demais mudanças e discutir a programação junto com quem faz o trabalho para o público. Durante a semana o coordenador deve reunir com os representantes dos Bois em Miniatura e na próxima semana com os representantes do Mocambo para adiantar os detalhes do festival daquela localidade.

Segundo o coordenador, a Prefeitura mostra que está valorizando a cultura parintinense. “O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros não medirão esforços para contribuir com eventos para a população. A gente procura fazer um bom trabalho sempre buscando alternativas para fazer um grande espetáculo”, pontuou.

SEMCTUR/PIN

Postado por Carlos Frazão/JI

Comentários

comentários