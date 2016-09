Marcelo posa para fotos dentro de restaurante em Manaus (Foto: Fernando Henrique/Rede Amazônica)



A seleção brasileira desembarcou em Manaus na madrugada desta sexta-feira, depois de vencer o Equador por 3 a 0, em Quito. Com a sexta-feira de livre, Marcelo, Renato Augusto, Willian e Casemiro aproveitaram para dar uma volta. Foram almoçar e causaram tumulto em um dos principais shoppings da capital amazonense.

Muito assediados, os jogadores protagonizaram festival de selfies e distribuíram alguns autógrafos. Marcelo, um dos mais comemorados, quase não conseguia sair de dentro de um restaurante por onde o grupo fez “pit stop”. Casemiro, entoado por gritos de “Casemito”, também deu trabalho para a segurança do shopping.

Na fim do passeio, o quarteto parou por alguns minutos em uma loja de eletrônicos e acabou causando tumulto pelo corredor principal. Dezenas de torcedores se aglomeraram na entrada da loja para arriscar uma foto dos atletas.

Na saída, foram escoltados por seguranças do shopping e transeuntes que deram apoio em cordão de proteção para que o grupo atravessasse a multidão.

Brasil e Colômbia se enfrentam em Manaus, na Arena Amazônia, no dia 6 de setembro, às 20h45 (21h45 de Brasília). A delegação, comandada por Tite, passará cerca de cinco dias na capital amazonense. Na programação inicial, o grupo fará treinos na própria Arena, e no estádio Carlos Zamith. O primeiro treinamento em solo brasileiro esta previsto para as 11h (12h de Brasília) no Zamith, mas foi cancelado. Nos três dias seguintes, os treinos da Seleção serão realizados às 17h (18h de Brasília).

Por GloboEsporte.com

Manaus