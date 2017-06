Segundo ato do casamento coletivo é realizado na igreja Assembleia de Deus

Tweet no Twitter

A igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas (IEADAM) sediou nesta quinta-feira (22) a cerimônia do segundo ato do casamento coletivo da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitação (Semasth).

O celebrante da cerimônia foi o pastor Gláucio Douglas que na bênção nupcial destacou a importância da união entre o homem e a mulher, o amor, respeito recíproco e a fé em Deus para enfrentar e suportar com serenidade as adversidades da vida.

Os casais adentraram o templo religioso ao som da marcha nupcial sob a responsabilidade da banda musical da própria igreja assembléia de Deus. Um casal de noivos ficou perante o altar para receber os ritos do casamento, cujo gesto foi repetido pelos demais.

O prefeito em exercício Tony Medeiros prestigiou a cerimônia juntamente com a equipe de organização do casamento coletivo da Semasth. Tony Medeiros parabenizou os noivos, a igreja pela cerimônia e a administração municipal.

Nesta sexta-feira, 23 de junho, a partir das 17h acontece o casamento civil. O local é o auditório do Colégio Batista de Parintins. Serão 162 casais que participação do ato presidido pelo juiz Fábio Olintho.

SEMASTH/SECOM

Foto: Pitter Freitas

