Sectur irá implantar Turismo de Base Comunitária em Parintins

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) irá implantar no município o Turismo de Base Comunitária. O Objetivo é levar as ações para as comunidades e incluí-las em um roteiro cultural de Parintins.

De acordo com a coordenadora de Turismo Karla Viana, o projeto visa despertar os comunitários para a prática do turismo que tem sinalizado como uma saída econômica para o município. “Vamos tentar envolver o máximo de comunitários para fomentarmos um City tour que sairá da cidade com destino as comunidades. Esse primeiro piloto será no Parananema e vai se estender ao Zé Açu, Aninga, Macurany entre outros”, disse a coordenadora.

Ela pontua ainda que o projeto tem como destaque, os principais atrativos como natureza exuberante, lagos de região, projeto pé de pincha e igreja de São Benedito fundada por Valdir Viana na Comunidade do Parananema.

Coordenadoria de Comunicação

