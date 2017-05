Secretários estaduais visitam Parintins e agilizam investimentos para o Festival

Durante a manhã desta segunda-feira (29), uma comitiva do Governo do Estado esteve em Parintins com o propósito de, juntamente com a Prefeitura, verificar as necessidades da cidade para agilizar investimentos em infraestrutura.

O grupo foi formado pelo deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Sabá Reis, e secretários de Estado de Infraestrutura, Saúde, Educação e direção-geral do Detran. O secretariado foi acompanhado pelo prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e secretários municipais.

Na estada em Parintins, os representantes do executivo estadual foram ao Bumbódromo, aeroporto, hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen com o intuito de levantar os investimentos que necessitam ser feitos em decorrência do Festival Folclórico. Os secretários de Estado também acompanharam como está o andamento da operação tapa-buraco e revitalização do Complexo Cantagalo no Aninga, realizados com recursos próprios da Prefeitura.

O prefeito Bi Garcia enfatiza que a vinda do secretariado foi uma solicitação feita ao governador em razão da aproximação do Festival. “Fizemos esses pleitos junto ao governador David Almeida no sentido de realmente fazer esses investimentos para preparar a cidade para um grande Festival e também recuperá-la desse atraso que nos causou durante quatro anos, que comprometeu principalmente o sistema viário”, comenta o prefeito.

De acordo com o deputado Sabá Reis, que representou o governador David Almeida na viagem, a vinda da comitiva a Parintins objetivou principalmente a verificação do que necessita ser feito antes do Festival para preparar a cidade para atender às demandas da população e do grande quantitativo turístico na festa. “O foco agora é o Festival. Viemos no intuito de fazer todo o levantamento para alinhar recursos para o município”, finaliza.

Após a visita, sinalizou-se a formalização de diversos investimentos em Parintins. Dentre eles estão a sinalização do aeroporto para o recebimento de aeronaves de grande porte, operação tapa-buraco em toda a cidade e reforma com pintura, reestruturação hidráulica e elétrica do Bumbódromo. Todas as ações serão feitas pelo Estado, com total apoio da Prefeitura.

SECOM

