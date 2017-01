Secretário de Produção visita feiras e mercados e anuncia primeiros investimentos

O Secretário de Produção e Abastecimento de Parintins, Edy Albuquerque está visitando desde o dia 2 de janeiro, o matadouro, feiras, mercados, além de produtores de Vila Amazônia para no final das visitas apresentar relatório ao prefeito Bi Garcia, com o intuito de verificar a real situação em que se encontra os setores que correspondem a secretaria e anunciou investimentos para a produção tanto na cidade como no interior.

Implantação de maquinários, reformas dos mercados, construção de uma feira que contemple a agricultura familiar abrindo espaço para os produtores de Vila Amazônia, Caburi, Mocambo, assim como produtores de toda a região do Uaicurapá e Mamurú, além da elevação do nível do piso e do telhado da feira Zezito Assayag, tornando-a compativel com a Rua Paraíba, foram alguns dos investimentos apontados pelo secretário.

Edy Albuquerque afirma que os investimentos “foram citados pelo prefeito Bi Garcia para que os produtores e feirantes façam com que todo o sistema que envolve o setor produtivo, tenha um espaço humanizado para atender a população e ainda gerar nesses espaços, emprego e renda para a população, tanto da cidade como do interior, fazendo com que o setor de um modo geral esteja dentro de um espaço econômico e social que Parintins merece”.

Sobre a feira Zezito Assayag, “tivemos uma reunião com o prefeito Bi Garcia que orientou que a feira é um projeto de seu antigo governo e que tem uma atenção especial para o local. Logo, logo daremos início as obras na feira e pedimos paciência aos feirantes e comerciantes de pescado para adequar aquele logradouro, tornando-o um espaço realmente propício para a comercialização dos produtos que ali estarão”, explicou Edy.

Já na feira do Produtor, Albuquerque comenta que vem mantendo diálogo com os proprietários do local sobre a questão do aluguel e diz que essa feira também receberá adequação para melhoria do ambiente para que o local comtemple a agricultura familiar de um modo geral.

“Pretendemos implementar um sistema municipal realmente de Produção e Abastecimento que envolva desde quem está produzindo, como para quem está aqui comercializando para a população”, destacou Edy Albuquerque.

Os comerciantes do Mercado Central Leopoldo Amorim da Silva Neves, dialogaram com o novo secretário que reinvindicaram melhorias na estrutura do prédio, e apresentaram as dificuldades enfrentadas por eles no dia a dia no logradouro. “Agradecemos a presença do secretário que veio pessoalmente ouvir as reinvidicacões que encontramos até esse período para ele tentar resolver. Estamos com o mercado todo sujo, além da estrutura do prédio que anda precária, mas acreditamos nessa nova gestão”, manifestou a comerciante Marilza Barbosa.

