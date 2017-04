Secretária Michele Valadares anuncia casamento coletivo para 20 de maio

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH), inicia a partir desta quinta-feira (13) as inscrições de casais para o casamento coletivo que a prefeitura de Parintins irá promover no dia 20 de Maio.

O anuncio foi feito pela secretária extraordinária Michele Valadares, que durante a manhã desta quarta-feira (12) participou do programa Cartão Amarelo, do radialista Enéas Gonçalves, na rádio Clube de Parintins. Para as inscrições é necessário que o casal apresente RG.

Após o processo de inscrição a Prefeitura dará andamento na parte burocrática para o casamento cível e, em seguida, preparar a grande festa no dia 20 de maio que provavelmente será no Parintins Convention Center, com um culto ecumênico.

Há uma estimativa que 200 casais poderão oficializar a união nesse primeiro casamento coletivo de 2017. Assim como ocorreu na primeira gestão, o prefeito Bi Garcia irá presentear os noivos com as alianças.



Na preparação do casamento coletivo, a secretária Michele Valadares anuncia a realização de reuniões com os casais para definir toda a parte burocrática. “Vamos organizar uma bonita festa e realizar o sonho dos noivos, num ambiente agradável que a prefeitura irá disponibilizar”, acrescentou.

Projeto Rainha do lar

A secretária Michele Valadares também anunciou a execução do projeto Rainha do Lar, que vai funcionar em Parintins no espaço físico da antiga UBS Mãe Palmira, no bairro Paulo Corrêa. A Prefeitura vai dotar o local de equipamentos e funcionários.

O projeto vai oferecer cursos continuados para as mulheres de Parintins visando a inclusão produtiva e transferência de renda. De acordo com Michele Valadares, 60% da renda dos produtos serão destinados para as mulheres e os outros 40% ficarão para o projeto.

No projeto Rainha do Lar serão feitos cursos de biscoitos, geleia e salgados para festas. Para doces e geleias serão utilizadas frutas típicas da região. A intenção também é vender os produtos fabricados no projeto para turistas que visitam constantemente a cidade de Parintins.

A secretária Michele Valadares lembra que o dinheiro arrecadado na feijoada realizada por ela, no início deste ano, será investido do projeto Rainha do Lar. O lucro é de 21 mil e 78 reais. Todo o dinheiro será aplicado na compra de equipamentos necessários para o funcionamento do projeto”, completa.

