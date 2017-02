Secretaria de saúde estará com 50 profissionais no Bumbódromo durante o Carnailha

Secretário de saúde Ronaldo Cardoso apresentou a estrutura da Semsa para o período das festas.

Cerca de 50 profissionais da saúde estarão envolvidos no Carnailha 2017 que será realizado no domingo e terça-feira, 26 e 28, e no Carnaboi na segunda-feira, 27, no Bumbódromo. Durante a apresentação do projeto do Carnailha e Carnaboi no Centro de Atenção ao Turista (CAT), nesta quarta feira, o secretário de saúde Ronaldo Cardoso apresentou a estrutura da Semsa para o período das festas.

Uma base de atendimento composta por 03 médicos (01 em cada noite), 02 enfermeiros e 06 técnicos de enfermagem será montada em uma das salas do Bumbódromo para garantir os primeiros socorros em caso de necessidade. Outro contingente de 20 agentes comunitários de saúde (ACS) e 10 de endemias (ACE) estará atuando nas ações de prevenção de ISTs/HIV nos dias de festa. Uma ambulância estará em frente ao centro cultural para eventuais remoções. Os hospitais Parde Colombo e Jofre Cohen também estarão com suas equipes reforçadas.

Ronaldo afirmou que o Carnailha é segunda maior data no calendário de eventos do município e garantir saúde aos foliões é uma determinação do prefeito BI Garcia e do vice Tony Medeiros. “Esperamos que esta estrutura não seja utilizada, mas caso haja a necessidade estaremos prontos”, destacou.

Segundo a coordenadora da atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, Luene Costa, toda gestão está apta a garantir a melhor estrutura aos foliões que forem se divertir no Bumbódromo neste carnaval. “Reunimos com os segmentos da SEMSA e estaremos empenhados a fazer o melhor neste carnaval.

Marcio Costa/SEMSA

Comentários

comentários