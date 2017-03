Santo Antônio do Tracajá recebeu ação de saúde

Os moradores da região do Rio Tracajá receberam na quirta-feira (23) uma extensa ação de saúde na Escola Luiz Gonzaga. A atividade é uma realização da Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Saúde com médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, Vigilância Sanitária e outros profissionais. A região do Tracajá conta com pelo menos 12 comunidades.

De acordo com a coordenadora de saúde rural Samantha Sampaio, a orientação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros foi ampliar as ações diretas nas comunidades polo, evitando que os moradores possam se deslocar para a cidade. “Temos feito esse trabalho que é muito e muito aguardado nas comunidades. Estraremos em todas as comunidades polo de Parintins em breve espaço de tempo”, garantiu Samantha.

Segundo a enfermeira Camila Camarão, que acompanhou as atividades, foram 330 atendimentos, sendo que a maior demanda foi direcionada aos atendimentos médicos.

No dia 16 de abril, está prevista outra grande ação de saúde na Vila Amazônia com a presença de especialistas em ginecologia e cardiologia a exemplo de Mocambo e Caburi, localidades contempladas nos meses de fevereiro e março, respectivamente.

Márcio Costa/SEMSA

Comentários

comentários