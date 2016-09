As equipes do Santa Luzia do Macurani e Sulamerica começaram vencendo na primeira rodada do campeonato parintinense de futebol, o “Parintinzão”. Os jogos que marcaram a abertura do campeonato aconteceu no sábado, 17.

No primeiro jogo, o Santa Luzia venceu a equipe do São Paulo do Bairro Paulo Corrêa pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória do selecionado do Macurani foi marcado pelo zagueiro Adrian. “Ainda estamos montando a equipe, mas treinamos forte durante a semana e graças a Deus fui feliz por ter feito o gol da vitória. Espero que esse resultado positivo fortaleça e dê confiança a equipe para a próxima partida”, disse o zagueiro.

Na segunda partida, o time do Sulamerica goleou o América do Parananema por 4 a 0. Os gols desse confronto foram marcados pelos jogadores Som Melo (2x), Dener e Socoró ainda no primeiro tempo.

O jogador Som Melo autor de dois gols na partida, comenta que “com a ajuda dos meus companheiros tive a felicidade de fazer dois gols. Agora é manter o foco, apesar de termos um time formado por amigos, porque aqui aqui não estamos ganhando nada, a não ser o fortalecimento da amizade, temos que honrar o nosso nome e a camisa do Sulamerica”.

Esse ano disputam a competição, as equipes do Nacional, Náutico, Corinthians do Aninga, América do Parananema, São Paulo do Paulo Corrêa, Santa Luzia do Macurani e Amazonas.

Dando prosseguimento a primeira rodada, no sábado, 24, se enfrentam Corinthians do Aninga e Nacional, Amazonas e Náutico.

Kedson Silva/JI