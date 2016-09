Uma composição dos amazonenses Paulo Onça e Alan Vasconcelos foi a escolhida para o enredo da Grande Rio, escola de samba carioca,que vai homenagear Ivete Sangalo em 2017. O samba, feito em parceria com Kaká, Dinho Artigliri, Rubens Gordinho e Marco Moreno, foi escolhido na noite de ontem, em grande festa realizada na quadra da escola com a presença de Ivete.

Batizado de ‘Ivete do rio ao Rio’, o enredo conta toda a trajetória de vida da cantora baiana, nascida em Juazeiro, até chegar ao estrelato. De acordo com publicação do Jornal Extra, o samba dos amazonenses era um dos preferidos da comunidade de Caxias, onde fica a escola, e a vitória foi muito festejada. Em declarações ao jornal, Paulo Onça festejou bastante a conquista. “Eu estava confiante. Caxias abraçou em peso nosso trabalho. A comunidade super animada cantando nosso samba: bateria, baianas, diretoria… É uma honra para mim fazer parte da história dessa escola”, declarou ele à publicação. Esta foi a sexta vez que ele participou do concurso da Grande Rio e a primeira vez que saiu vitorioso. No entanto, ele já tem história no Carnaval carioca, escrevendo o samba campeão pela Salgueiro em 1998, ‘Parintins para o mundo ver’.

Ao jornal Extra, a cantora manifestou toda sua emoção. “Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Nunca pensei em ter uma homenagem desse tamanho. Quero agradecer aos compositores pelo respeito de vocês todos pela forma que fizeram para tentar contar minha história. A Grande Rio vai ser campeã!”, disse ela.

A Grande Rio será a segunda escola a se apresentar no domingo de carnaval, 26 de fevereiro do ano que vem.

Acritica.com