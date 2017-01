SALÁRIOS DE DEZEMBRO SERÃO PAGOS NESTA QUINTA-FEIRA

Tweet no Twitter

A economia do município será aquecida nesta quinta-feira com o pagamento dos salários dos servidores municipais do mês de dezembro.

O prefeito Bi Garcia autorizou o depósito referente à folha de pessoal de todos os funcionários que estavam com pagamento pendente no valor de R$ 4.049.187,27 (Quatro milhões, quarenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Bi Garcia disse que os servidores municipais não poderiam ser penalizados com a irresponsabilidade da gestão anterior e que vai honrar com o compromisso de pagar os salários de todos os que prestaram serviços no mês de dezembro.

O secretário de Finanças, João Neto de Souza, explicou que desde terça-feira a prefeitura estava trabalhando junto aos bancos para efetuar as transferências dos valores. A demora se deu porque as agências solicitaram um prazo de 48 horas, que é de praxe, para fazer a previsão de recursos. Hoje todos os procedimentos burocráticos foram sanados e os recursos depositados.

Recebem os servidores lotados na Semosb, Semmasp, Procuradoria Jurídica, Seplad, Sefin, Coordenadoria de Terras, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-prefeito, Trânsito, Semsa, Comunicação, Defesa Civil, Forum, Disposicionados, Cemitério, Semasth, Semplad, Conselho Tutelar, Aeroporto, Guarda Municipal, Junta do Serviço Militar, Inativos, Pensionistas, Representação em Manaus, Semctur, Secretaria da Mulher, Semed, Ensino Fundamental 60%, Ensino Fundamental 40%, Ensino Infantil 60%, Ensino Infantil 40%, Pró-Jovem Campo.

Primeira Jornada de Cirurgias confirmada para o fim de janeiro

Está confirmada para o final do mês de janeiro a primeira Jornada de Cirurgias da administração do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros. A determinação do prefeito é reduzir a fila de pacientes que chega a 400 pessoas aguardando por procedimento cirúrgico.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) definiu que nesta primeira jornada serão atendidas as especialidades histerectomia, hérnia, perineoplastia e retirada de vesícula que tem uma demanda de 200 pacientes na fila. Duas equipes de cirurgiões vão atuar nos dois hospitais, Padre Colombo e Jofre Cohen, durante a jornada. A contratação de novos médicos para o quadro da Semsa é prioridade neste início de governo.

Outra determinação de Garcia é manter os dois hospitais com cirurgias eletivas a partir do mês de fevereiro, independente do período das jornadas. Ele lembrou que quando foi prefeito, eram realizadas de quatro a cinco cirurgias diariamente. “Nos últimos quatro anos, os médicos não operavam cinco pacientes por mês”, lamentou.

A Jornada de Cirurgias foi um dos projetos de destaque dos dois primeiros governos de Bi Garcia com a participação de médicos especialistas. Mais de dez mil pessoas foram atendidas com cirurgias simples e de alta complexidade.

