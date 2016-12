Sabazinho, a sombra de “grandes” artistas

Em seus 43 anos de idade, 26 dedicados ao Boi Caprichoso, o hoje, artista de tribos e tuxauas, Sebastião Cardoso, conhecido popularmente por “Sabazinho” é visto como a sombra de muitos “grandes” artistas da Ilha no período da festa folclórica.

Sobre o título da matéria, Sabazinho comenta que “basicamente sou uma ‘sombra’ mesmo, porque não apareço. Muitos dos desenhos eu faço desde 2005. Eles pegam o trabalho e me pagam para fazer a estrutura, e eu faço. Depois eles só fazem encher de pena”.

Cardoso é um dos artistas ‘completos’ que o Boi Caprichoso tem hoje. Desenhista, pintor, escultor de isopor, ferro, cimento e esponja, além de trabalhar com materiais regionais e recicláveis, são suas especialidades no ramo artístico.

Contabiliza experiências de trabalhos em São Paulo (Carnaval), Manacapuru (Ciranda), Manaus (Boi Manaus, Carnaval e construção de árvores natalinas) e Nova Olinda (festival) graças ao apoio de artistas, qual Juarez Lima, Joilto, Ozéas Bentes, Seu Jair e Jairzinho Mendes, com o qual desenvolveu novas técnicas. “Eu nasci com o ‘dom da arte’ como todo parintinense, mas graças a esses artistas, aprendi novas técnicas e aperfeiçoei as que eu já sabia”, declarou.

Dentro do festival de Parintins, o artista enaltece que apareceu mesmo na administração de Carmona Oliveira (2005 a 2010) fazendo tribo especial com destaque em seu primeiro ano, com lagartos invadindo o Bumbódromo, ajudando o Caprichoso no bicampeonato naquela época. Depois com Márcia Baranda (2011 a 2013), “além da tribo especial, fiz um pajé e uma Cunhã Poranga, obtendo nota 10 nesses itens. Creio que o que falta pra mim aparecer seja envolvimento político”, afirma.

A esposa do artista, Ana Maria Menezes, diz que “o Sabá é um grande artista, mas tem seu talento explorado por outros que se dizem ‘amigo’ dele. Pegam muito trabalho e dão para ele fazer”.

Carnaval

Há cinco anos sem vencer no Carnaval Santista, litoral de São Paulo, a escola G.R.C.E.S. Mocidade Amazonense, que em 2017 homenageará “Olambra, cidade das flores”, aposta no talento do artista parintinense e equipe na construção de quatro carros alegóricos para conquistar o título do Carnaval do ano que vem.

Sabazinho está em plenas atividades no galpão da escola Paulista e tem ao seu lado uma equipe formada, basicamente pela sua famílias e outros trabalhadores parintinenses.

De Pai para Filho

O jovem artista Thiago Cardoso herdou o talento do pai (Sabazinho) com trabalhos em isopor, desenhos e pinturas. Em 2016, o jovem artista trabalhou no galpão do Boi Garantido na equipe do artista Kenedy Prata. “Tudo que eu sei aprendi com meu pai. Me destaco mesmo em fazer esculturas em isopor, mas sei desenhar e pintar, além de fazer escultura em ferro. Esse ano trabalhei com o Kenedy no Garantido para aprender outras técnicas, principalmente de pinturas, especialidade dele”, frisou.

Sobre o pai, Thiago fala que “meu pai é um artista completo, mas acredito que não sabe dar valor ao trabalho e ao dom que ele tem. Vim para Santos para ajudar o meu pai, pois acredito que um dia, vão dar a ele, o valor que ele merece”.

