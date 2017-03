SAAE reativa poço na Comunidade São Miguel

Na ultima sexta feira (10), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins- SAAE realizou na comunidade São Miguel do Parananema serviço de limpeza e higienização de poço e caixa d’agua, troca de bomba submersa de 1 para 2CV e reativou um dos poços artesianos que estava parado na comunidade.

O poço estava desativado há mais de dez anos e através dessas melhorias realizadas foi possível colocá-lo em funcionamento novamente.

O diretor do SAAE Nelson Campos destaca que os serviços de reativação do poço trarão melhorias na rede de distribuição de água da comunidade, cumprido o objetivo de oferecer água para todos e com qualidade.

Assessoria SAAE

Postado por Carlos Frazão/JI

Comentários

comentários