SAAE realiza implantação de rede na Comunidade Samaria da Valeria

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins continua fazendo um trabalho efetivo para melhoria no abastecimento de água no interior do município.

Em parceira com os comunitários, nos dias 19 e 20 de março, o SAAE por meio de sua equipe de técnicos realizou na Comunidade Samaria da Valeria a implantação de 4.000M de rede de distribuição e 25 instalações de torneiras nas residências com o objetivo de servir água de qualidade para os comunitários.

O Diretor do SAAE Nelson Campos destaca o compromisso com as comunidades rurais, cumprindo determinação do Governo Bi Garcia de levar água para todos.

