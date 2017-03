SAAE REALIZA AÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS

Nos dias 08 e 09 de março, o Serviço autônomo de Água e Esgoto de Parintins- SAAE, por meio de sua equipe de técnicos realizou nas Comunidades Santa Clara do Quebrinha e São Jorge do Jauari, serviços com o intuito de melhorar a qualidade no abastecimento de água na localidade.

Na comunidade Santa Clara foi feito limpeza e desinfecção da caixa d’água, visto que a distribuição de água desse bombeamento atende no local varias famílias e a Escola Municipal São Raimundo. Conforme cronograma, na Comunidade São Jorge foi realizada limpeza da caixa d’água, recuperação e instalação da bomba submersa para garantir a vazão frequente na rede de distribuição de água da comunidade.

O SAAE trabalha intensamente para oferecer serviço de qualidade nas Comunidades Rurais.

ASSESSORIA SAAE

Comentários

comentários