Roteiro repetido: com histeria por Neymar, Seleção desembarca em Manaus

A delegação do Brasil desembarcou na capital do Amazonas nos primeiros minutos deste sábado e chegou ao hotel por volta de 1h da manhã (de Brasília, meia-noite no horário local). O roteiro foi o mesmo da saída de Porto Alegre: histeria e assédio a Neymar (foto: Edgar Maciel de Sa)

Vários torcedores foram até o aeroporto internacional Eduardo Gomes, mas sairam de lá frustrados. A delegação brasileira desceu na pista direto para ônibus e deixou o local por uma saída alternativa. Na porta do hotel, cerca de 100 torcedores esperavam pelos jogadores. Um deles chegou a furar o bloqueio e precisou ser contido pelos seguranças já dentro do saguão do hotel quando tentava se aproximar do camisa 10.

Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Equador em Porto Alegre, a cidade servirá como escala antes do próximo compromisso das eliminatórias, na próxima terça, contra a Colômbia, em Barranquilla.

Seleção fará treino aberto neste sábado na Arena da Amazônia

Desde que Tite assumiu o cargo de treinador há um ano, a Seleção já disputou quatro partidas fora de casa pelas eliminatórias. Apenas na primeira, contra o Equador, em Quito, a delegação treinou mais de uma vez na cidade da partida. A estratégia utilizada tem sido chegar na véspera do jogo apenas para o treino de reconhecimento no estádio do confronto. Foi assim em Mérida (Venezuela), Lima (Peru) e Montevidéu (Uruguai). Será assim também em Barranquilla.

Para evitar então um longo deslocamento de Porto Alegre até a cidade colombiana na véspera do jogo, a solução encontrada foi realizar uma parada no meio do caminho. Manaus foi a escala escolhida. Serão apenas dois treinos na cidade: na tarde de sábado e domingo, ambos na Arena da Amazônia. A primeira atividade será aberta ao público. Os 35 mil ingressos acabaram em um dia.

Em setembro do ano passado, a Seleção também realizou um treino aberto no local. A atividade também servia como preparação para uma partida contra a Colômbia e ficou marcada por invasões. Um dos torcedores chegou a derrubar Neymar.

Com nove vitórias consecutivas sob comando de Tite, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. O zagueiro Jemerson e o lateral-esquerdo Alex Sandro, convocados para os lugares de Miranda, cortado, e Marcelo, suspenso, se apresentarão neste sábado.

Por Gabriel Mansur e Edgard Maciel de Sá, Manaus-G/1

