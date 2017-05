Ronan Gonçalves, 20 anos, assassinado na ilha de Parintins

O crime foi motivado em decorrência de uma briga de Ronan e o acusado, pela disputa de uma menina (foto:facebook)

O final de semana na Ilha de Parintins teve registro de dois assassinatos. Pela manhã o corpo de um catador de latinhas foi encontrado com lesões graves, próximo ao campo do Amazonas. A noite de domingo 20h, o jovem Ronan Gonçalves de apenas 20 anos, levou uma estocada próximo a jugular e morreu, próximo a casa dele no bairro do Itaúna II.

É o décimo terceiro homicídio em cinco meses na cidade.

Ronan tinha sonhos. Ronan tinha família e a família dele agora chora.

Lídia Gonçalves tia de Ronan resumiu a dor dessa perda. “Lamentável quando a vida é ceifada e leva nossos entes queridos. Deus já nos cria com a certeza da partida. Que Nosso Senhor nos conforte e que o Espírito Santo nos dê forças para continuarmos a caminhada. A tristeza e a saudade são inevitáveis mas tenho certeza que ainda existirá o reencontro.

ELE SÓ QUERIA VIVER!

Tia dá suas bênçãos!

#ANJODEDEUS!!!”

Os acusados, são menores e a polícia já tem informações. O principal suspeito era vizinho de Ronan.

