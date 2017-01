Ronaldo Cardoso é o escolhido para a secretaria municipal de saúde de Parintins

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Com a negativa de Francisco Tussoline e Alberto Ferreira para o cargo de Secretário Municipal de Saúde do município de Parintins o nome escolhido para assumir a pasta é do médico parintinense Ronaldo Cardoso Gonçalves (foto).

Ele é dermatologista teria aceitado o convite do prefeito eleito Bi Garcia (PSDB) e do vice Tony Medeiros (PSL) na tarde deste sábado, 31.

Pela manhã o prefeito Bi Garcia anunciou, em coletiva de imprensa, que ainda não tinha um nome definido. E enquanto definiria nome para o setor a subsecretária Daízes Pimenttel responderia interinamente pelo cargo.

O Secretário de Comunicação da prefeitura Municipal de Parintins, Gil Gonçalves, confirmou a informação ao portal 24 horas. O Secretário de Saúde também é primo de Gil e do ex-prefeito Enéas Gonçalves apoiadores de Bi Garcia.

parintins24hs.com.br

Comentários

comentários