Revelado o mistério dos pontos luminosos apareceram no céu de Manaus

No fim da tarde desta quinta-feira (27/4) dois pontos luminosos apareceram no céu de Manaus e intrigaram manauaras em todas as zonas de Manaus.

Era comum ver olhando e registrando os objetos brilhantes não identificados. Algumas pessoas cogitavam ser mísseis Norte Coreanos ou dos Estados Unidos.

Porém, de acordo com site flyte os poontos luminosos fazem parte do Projeto Loon da Google, uma ação global de balões de altitude elevada que tem de levar conectividade a áreas rurais e remotas. Os balões sobem da mesma forma que os balões meteorológicos até atingirem a estratosfera, onde flutuam a uma altitude de 20 km (65.000 pés), a uma distância segura em relação às altitudes utilizadas para aviação.

Confira imagens:

Localização exata dos balões no momento que chamavam atenção da população

