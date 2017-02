Reunião define diretrizes de trabalho no matadouro

Tweet no Twitter

Os funcionários do Matadouro Frigorífico Osório Melo participaram ontem (02) de uma reunião de trabalho com a equipe técnica da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) que repassou as novas diretrizes de trabalho.

Manipulação de alimentos, regras de higiene, garantia de segurança no trabalho, adequações, normas disciplinares, qualificação de servidores, situação funcional dos colaboradores foram alguns dos assuntos discutidos visando a melhoria dos serviços prestados no Matadouro.

O secretário Edy Albuquerque pediu a colaboração dos quarenta trabalhadores e disse que a administração do prefeito Bi Garcia tem o compromisso de revitalizar o abatedouro, promovendo as reformas necessárias para o seu funcionamento de acordo com o que determinam os órgãos de inspeção sanitária.

Também participaram da reunião o subsecretário Lucio Kimura que está na direção do Matadouro, a engenheira ambiental Elizabelle Lopes, a assessora técnica Jossineas Farias, o técnico em segurança de trabalho Wanderley Hounsell e o técnico administrativo Hans Moura que orientaram os trabalhadores sobre os procedimentos que serão adotados em cada área de atuação.

UBS da Vila retoma atendimentos domiciliares

A Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino retomou esta semana os atendimentos domiciliares em Vila Amazônia, sob responsabilidade da médica Ketllyn de Oliveira Cruz. Há pelo menos oito meses, os procedimentos de visita as casas não eram realizadas deixado de beneficiar principalmente idosos da localidade.

Segundo a enfermeira Samantha Sampaio, coordenadora de saúde rural, a meta é reestruturar todos os serviços da unidade que assim como as da cidade estavam desabastecidas de medicamentos e materiais de expediente. Ela informa que a orientação do prefeito Bi Garcia e do secretário Ronaldo é dar condições aos profissionais de atenderem bem a população.

Segundo ela, as UBS de Mocambo, Caburi e Vila Amazônia estão funcionando normalmente. Em relação a Zé Açu e Maranhão, Samantha explicou que a meta da secretaria é ativar as atividades das unidades no mais breve espaço de tempo.

