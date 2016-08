Tweet no Twitter

Entre as várias obras inacabadas por gestores que passaram pela prefeitura municipal, as Ruinas do que seria a Casa da Cultura “Alzira Saunier” é um dos símbolos mais marcantes dos desvios de finalidade dos recursos destinados à população.

O parintinense contabiliza há mais de vinte anos a situação de abandono do projeto abandonado e transformado em ruínas. Por vários anos mantido acobertado aos olhos da população, por conta das placas de publicidades propositadamente instaladas em torno da obra, o espelho da malversação do dinheiro público continua à espera de providências das autoridades, enquanto segmentos populares vislumbram transformar o local em um ponto de atração turístico-cultural.

Para não deixar esconder os rastros de corrupção ali instalados, lideranças do movimento Parintins Sem Fantasia fez lembrar que nesta segunda-feira, 22, dia Nacional do Folclore, fez três anos da ocupação das ruínas por segmentos populares que desvendaram a vergonha que havia por trás dos Outdoors.

Foi na noite de 22 de agosto de 2013 que artistas, universitários, professores, membros de movimentos populares e juvenis derrubaram as placas que escondiam as ruínas para protestar contra o que havia sido transformado em “Casa da Cultura e da Corrupção”.

Com informações de Floriano Lins/Plantão Popular