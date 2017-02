Reformas e ampliações são para o Curral funcionar o ano inteiro, garante Babá Tupinambá

Criação da área de alimentação e venda de suvenir, sala do boi (alto do boi) e de troféus são algumas das adequações implantadas no curral Zeca Xibelão para atrair sócios, torcedores e visitantes para que o curral funcione o ano inteiro. “O nosso curral vai funcionar o ano inteiro, a partir de sua reinauguração. Vamos está aberto todos os dias para visitação, não mais somente no período do festival”, destacou o presidente do boi, Babá Tupinambá.

De acordo com Babá Tupinambá, “como atrativo, teremos a sala de visitação do Auto do Boi, com amostras dos personagens dessa história, como: mãe Catarina, pai Francisco, o Gigante, a velha Aurora e o Boi Caprichoso, assim como a de troféus, apresentando a Nação Azul e Branca as nossas conquistas”.

Ele acrescenta que “dentro do curral, ainda teremos boxes de alimentação e lojinhas para vendas suvenir. Nas sextas-feiras, vamos movimentar o curral com apresentação de toadeiros com toadas antológicas que fizeram e fazem parte da história do nosso boi, além de uma nova estrutura de palco para a gravação do DVD 2017”.

Inauguração

Tupinambá garante que “no dia 20 de março faremos a volta dos ensaios para o curral, marcando a abertura da semana azul, visando o lançamento do DVD ‘A Poética do Imaginário Caboclo’ que acontecerá no dia 25 de março.

Gravação do DVD

O curral começa a ganhar formas e cores de um cenário caboclo. Quanto as apresentações, “existe um projeto e dentro dele, existem vários segmentos, onde cada um ficou responsável de fazer a sua parte. O artista Zandonaide é o diretor de produção do DVD, onde no final, vamos avaliar os trabalhos realizados e botar o projeto em execução na festa”, comentou o dirigente azulado.

Ele informa que “estamos acompanhando de perto todos os ensaios de preparação, assim como as obras, para que tudo saía dentro do programado. Estamos tentando desenvolver um trabalho valorizando a área social e o boi de arena. Sabemos da importância desse título para todos nós, por isso estamos fazendo todo esse esforço, focado no boi de arena, pois queremos ser campeão, mas não esquecendo dos nossos sócios e torcedores”.

Concurso de Rua

Babá informa ainda que a diretória do Boi Caprichoso realizará no mês de junho, um concurso para a rua mais enfeitada em azul e branco. “Como prêmio, faremos na rua vencedora um ensaio oficial, com toda estrutura de som, iluminação, com participação da Marujada de Guerra e bandas e grupos de dança oficiais do bumbá”, afirmou.

“Queremos resgatar os bons tempos quando Parintins se pintava de azul e branco para receber os visitantes. O Boi Caprichoso como expoente dessa cultura popular toma essa iniciativa”, concluiu o Presidente.

Novidade

Além das variações de produtos, a loja Vitrine Azul, inicia a venda de bonecas dos itens individuais. Sinhazinha da Fazenda e Rainha do Folclore são os primeiros itens a disposição da nação azulada.

Kedson Silva/JI

