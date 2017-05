Tweet no Twitter

Com o objetivo de verificar as condições estruturais da Casai e para definir projetos de reforma e ampliação no local, o DSEI Parintins, recebeu a equipe técnica da Secretaria Especial da Saúde Indígena, Sesai de Brasília.

A coordenadora distrital, Lanira Garcia, destacou o trabalho da equipe e agradeceu o empenho em busca de melhorias.

DSEI COMUNICAÇÃO

