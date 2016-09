Reduto tradicional se enfeitou de azul e branco para reunião da chapa 1 “Unidos Somos Mais Fortes”

Berço tradicional do Boi-Bumbá Caprichoso, a Cordovil, no centro de Parintins, recebeu uma multidão azulada para ouvir as propostas da chapa 1 “Unidos Somos Mais Fortes”, de Babá Tupinambá e Jender Lobato, na noite desta terça-feira, 30. A pedido dos sócios presentes no encontro, o candidato à presidência do boi da estrela na testa, Babá Tupinambá, assumiu compromisso de, a partir de sua gestão, enfeitar o reduto com as cores azul e branco.

A sócia Edilce Maria Azevedo vota na chapa 1 e pediu à Babá Tupinambá que, quando assumir a presidência do bumbá, faça homenagem as pessoas que contribuíram com a história do Caprichoso como Arlindo Júnior, Marcos Santos, Wilson Sanches, Machado, membros do Grupo Canto da Mata. “Enfim, todas as pessoas que já passaram pelo Caprichoso merecem esse reconhecimento em vida, porque depois de morto não adianta mais. As homenagens têm que ser em vida”, sugeriu.

Babá Tupinambá recebeu manifestação de apoio à chapa 1 do sócio Edson Azevedo, coordenador do naipe de caixinha da Marujada de Guerra, ajudante do ateliê de confecção do Boi Caprichoso, componente do Grupo Azul e Branco e arte-educador de percussão da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale. “Com certeza nossa família toda está com o Babá. É um cara novo, mas com uma experiência larga no nosso boi. Nós estamos depositando nossa confiança no Babá e se Deus quiser no dia 4 a chapa 1 será vencedora”, disse.

Na reta final de campanha, Babá Tupinambá foi a Rua Cordovil do saudoso Luiz Pereira, de um dos currais da história secular do Boi Caprichoso, do tripa Marquinhos Azevedo, do eterno amo, Rey Azevedo, de Mestre Chumbão, entre outras figuras emblemáticas da história do Boi de Parintins. O sócio Andrei Monteiro é tuxaua há 17 anos e acredita nas propostas de Babá Tupinambá. “De fato, com a juventude dele e experiência que ele tem com a galera, entre outros segmentos, juntamente com o Jender, ele vai fazer uma boa administração”, destacou.

Para o sócio, Babá Tupinambá é o único candidato à presidência que visa os itens coletivos do Boi Caprichoso, não somente os tuxauas, mas a Marujada de Guerra, a Vaqueirada, os itens em figuração. “Eu acredite que realmente vai mudar a cara do boi agora”, declarou Andrei. Entre os presentes na reunião esteve o Ex-Pai Francisco do Boi Caprichoso, Evaldo Cunha, a ex-diretora da Escola de Artes, Isabel Porto, que abraçou a chapa 1 por acreditar nas propostas como a de reativar o projeto social.

Babá Tupinambá se sentiu satisfeito com o resultado da reunião em um dos berços tradicionais do Boi Caprichoso e afirmou que vai trabalhar para resgatar a torcida, os sócios. “E a Rua Cordovil se insere nesse processo, por ser um lugar onde já teve um dos currais do Caprichoso. Nós não poderíamos deixar de fora. Então, a Rua Cordovil, assim como as outras, vai ser olhada com carinho, com respeito, pois aqui moram pessoas ilustres do nosso Boi Caprichoso. Acreditem que é um novo momento que vai viver o nosso Boi-Bumbá Caprichoso”, ponderou.

Assessoria Babá Tupinambá/Jender Lobato

Foto: Pitter Freitas