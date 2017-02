Rede Estadual abrirá ano letivo com mais de 15 Mil alunos

As 20 escolas da rede estadual de ensino, sendo 18 na cidade e duas no interior (Mocambo e Caburi) recebem nesta terça-feira, 07, os mais de 15 Mil alunos matriculados para o ano letivo de 2017. De acordo a coordenadora da Seduc em Parintins, professora Ana Ester Paulino. “na segunda-feira, 06, acontece nas escolas, uma reunião com todos os pais que matricularam seus filhos na rede estadual. Na terça-feira, 07, os alunos retornam a sala de aula, com materiais em mãos e devidamente fardados”.

Ana Ester explicou que “para os professores, as atividades escolares iniciaram no dia 1¤ de fevereiro com uma missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Nos dias, 2 e 3, os professores e gestores, participaram de uma jornada pedagógica no auditório do Colégio Batista. Após esse encontro, os professores, pedagogos e gestores retornaram as escolas para montar o planejamento escolar para o ano letivo de 2017”.

Merenda e Transporte

A Coordenadora informa que a merenda escolar já foi distribuída as escolas. Quanto ao transporte escolar “é de responsabilidade de uma empresa terceirizada que presta serviços desde o ano passado, mas a coordenadoria tem o papel de acompanhar e fiscalizar o trabalho que é desenvolvido pela empresa e depois informar a Secretaria de Educação, SEDUC, sobre os serviços. Afinal, os alunos são nossos e eles não podem ser prejudicados quanto a isso”, argumentou.

Vagas

Ela comunica aos pais que a rede estadual ainda dispõe de algumas vagas para alunos do 1¤ ano do ensino médio e para o 6¤ ano.”Todo dia aparece pais querendo matricular seus filhos. Quem necessitar de vagas para essas duas séries, podem procurar a coordenadoria, que daremos as informações e encaminharemos a essas escolas que ainda existem vagas”, comunicou.

Concursados

Sobre os concursados, a professora diz que “já houve uma chamada para 28 pedagogos, seis merendeiras e um administrativo. Agora, estamos recebendo a documentação deles e depois é só aguardar a homologação”.

Aos Pais

A professora pede aos pais que a partir desse ano, acompanhem e participem mais da vida escolar de seus filhos e não deixe somente na responsabilidade da escola. “A educação vem da base, onde o primeiro professor tem que ser o pai e a mãe. Acredito que o aluno vindo com essa identidade de casa para a sala de aula, com certeza, ele vai ser um bom aluno”, finalizou.



