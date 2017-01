Rede é a mais nova parceira dos bois de Parintins

André Guimarães, diretor comercial da Maná Produções e Eventos, empresa responsável pela captação de recursos para o festival.

O Festival Folclórico de Parintins contará em 2017 com mais um novo parceiro: a Rede, uma das empresas líderes no mercado de meios eletrônicos de pagamento. A empresa reafirma seu compromisso com a cultura brasileira com patrocínio a um dos patrimônios do País, o Boi Bumbá, representante do folclore e da história indígena. A chegada da Rede irá reforçar o time de empresas que investem no Festival, uma ópera a céu aberto que integra várias formas de arte, como música, dança, pinturas, esculturas e outras. Toda esta integração tem como resultado um evento de expressão nacional, totalmente brasileiro e que movimenta a economia de todo o estado do Amazonas.

Para André Guimarães, diretor comercial da Maná Produções e Eventos, empresa responsável pela captação de recursos para o festival, a entrada da Rede fortalecerá mais ainda as bases sociais que giram em volta do festival, como gratuidade de fantasias para os brincantes e de arquibancadas para as torcidas. O diretor de Marketing da Rede, Fernando Amaral, explica que o patrocínio a eventos culturais de todo Brasil está alinhado com a estratégia da empresa de fomentar o acesso à cultura, bem como a economia local nas regiões envolvidas. O Festival Folclórico de Parintins acontece tradicionalmente no final de junho.

Para saber mais sobre o Festival, a cultura local e outras informações, basta acessar o site da Maná Produções e Eventos

Carlos Alexandre/Parintins24hs

Comentários

comentários