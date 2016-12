Rayssa Bandeira assume o cargo de Cunhã Poranga do Garantido

O posto de mulher mais bonita do Boi Garantido tem dona. Será ocupado por Rayssa Bandeira. O nome da nova Cunhã Poranga do “Boi do Povão”, que assume no lugar de Verena Ferreira, foi confirmado pela diretoria da Associação Folclórica do Boi Bumbá Garantido (AFBBG), nesta quinta-feira.

Rayssa que defenderá o item nº 9, será apresentada na noite de hoje, no Curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), em Parintins.

“Hoje será o dia de toda Nação Vermelha e Branca conhecer a nossa cunhã. Rayssa é linda, inteligente e carismática. Com raízes fortes em Parintins, com certeza dará orgulho ao torcedor vermelho e branco”, aposta Adelson Albuquerque, presidente da AFBBG.

Com 21 anos, a estudante do quinto período de Direito, Rayssa tem uma estreita ligação com a ilha e, mais especificamente, com a Baixa de São José. Com família parintinense, com todos torcedores do “Boi do Coração”, morou desde criança na ilha de onde guarda recordações fortes.

“Nas minhas mais antigas lembranças, o Garantido está presente. Minha avó é louca em vida pelo nosso boi. Imaginem que com 79 anos vai à Alvorada sozinha, acompanhando a passeata, e aí de quem queira tirá-la de lá. Minha mãe sempre brincou no Garantido, desde os 16 anos quando ainda existiam as misses do boi. Há dez anos é Batuqueira; meu pai já participou da Vaqueirada e foi Tuxaua Luxo, inclusive tem uma foto dele, na Cidade Garantido”, conta orgulhosa.

Com esse DNA, aliado a admiração pelo Garantido e paixão pela dança, foi natural que, em 2010, entrasse para Companhia de Dança Folclórica Garantido Show. Assim como resolveu concorrer em 2012 e 2014, ao cargo de Porta-Estandarte e, em ambos, ficou em segundo lugar. “Sempre, sempre foi uma vontade minha ser item do Garantido. Acho que essa vontade nasceu por acompanhar desde muito pequena o Festival Folclórico e nossos itens. Sempre fui encantada com tudo isso e também tem a minha relação com a dança, que é de total amor. Tudo isso misturado me fez chegar até aqui”, explica.

Nesse meio tempo, a agora moça mais bonita da tribo, também participava do bailado corrido e das tribos coreografadas, na arena do bumbódromo. Em 2015, participou do DVD “Vida”, representando Yebá Burô- A Deusa da Criação. E, em 2016, participou da cênica das Lendárias Amazonas.

Inspirações e preparo

Como fonte de inspiração, Rayssa diz que busca referência em Lilian Linhares, Tatiane Barros e Alessandra Brasileiro. Apesar de buscar referências, afirma que procurará imprimir sua marca ao item. Conta que, desde que soube que tinha uma possibilidade de ser cunhã, buscou um preparo especial com a ajuda do coreógrafo, Saulo Assayag e, desde então, os ensaios foram intensos, além de fazer funcional, dieta e academia.

“Para mim, ser a cunhã poranga do Boi Garantido representa uma responsabilidade enorme, representa garra, a força, representa o amor pelo nosso Boi, que posso expressar por meio da minha performance”, afirma.

Rayssa enfatiza que a Nação Vermelha e Branca pode esperar uma Cunhã Poranga totalmente dedicada e uma verdadeira guerreira. Assegura que dará o “sangue” para que o item continue campeão.

“Sem querer ser clichê, torcer pelo Garantido é felicidade, é sentir o coração acelerar a cada rufar do tambor; ser Garantido é sentir frio na barriga a cada vez que tem uma apresentação. Ser Garantido é amor. Por isso, estou honrada com esse cargo e espero contar com toda a Nação apaixonada do meu boi”, finaliza a cunhã poranga do Boi Bumbá Garantido.

Fotos: Jhonne Almeida

Assessoria de imprensa

Comentários

comentários