Quintais Urbanos são “Canteiros de Bem Viver” em Parintins

Ervas medicinais, canteiros de hortaliças, árvores frutíferas, viveiros de aves para consumo, acolhimento de animais domésticos e um terreiro para os folguedos familiares são algumas das características de quintais hoje consideradas coisas do passado. Na Ilha de Parintins, a 369 km de Manaus, um projeto inovador, da ONG Teia de Educação Ambiental e Interação em Agrofloresta, com o apoio da Articulação Parintins Cidadã, Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde e Marcha Mundial das Mulheres, tenta regatar práticas e saberes populares dos antigos terreiros reduzidos a lotes urbanos.

Em 2016 a TEIA lançou o projeto “Quintais Urbanos – Canteiros de Bem Viver” e passou a identificar os poucos espaços caracterizados como exemplos de mini agroflorestas. Nesta quinta-feira, 29, quatro quintais foram certificados reconhecidos “Canteiros de Bem Viver”. A ação dos ativistas ambientais urbanos aconteceu durante toda a manhã e as famílias contempladas receberam a comitiva da ONG para mostrar cada espaço de pequenos e grandes quintais aproveitados para o cultivo de espécies medicinais, ornamentais, frutíferas e para criação de pequenos animais.

Dona Aldenice Tenório se disse emocionada ao receber os integrantes da TEIA. “É um incentivo para que eu reúna meus amigos e vizinhos e comecemos a pensar em melhorar nossos quintais”, disse em meio às lagrimas. Ela e a família, formada por atletas, artesãs e estudantes, dividem o espaço de cerca de 300 metros quadrados entre a casa onde moram, o terreiro, canteiros de plantas medicinas, hortaliças e frutíferas, além da criação de patos, galinhas e outros animais domésticos.

Na rua Raimundo Almada, do bairro Itaguatinga, o aposentado David Barbosa, 76, esbanja saúde e apresenta um quintal com todos os espaços ocupados, desde um exuberante jardim até o pomar, onde cultiva dezenas de bananeiras. “Essa prática eu trago desde a infância. Aprendi com meus pais e incentivo as pessoas a tratarem bem da ‘Mãe Terra’. Quem se educa no meio das plantas, das flores, desenvolve um espírito sereno, tranquilo, sem precisar de drogas, de bebida”, disse aos visitantes.

Outro quintal reconhecido pelo projeto pertence ao professor Paulo Roberto Macedo. No centro da cidade, em plena Avenida Amazonas, a principal da Ilha, Paulo Roberto leva uma vida de autêntico agricultor. “É daqui que tiro o meu sustento”, diz o graduado em Administração e especialista em Desenvolvimento Sustentável.

Frutas diversas, verduras, galinhas, patos e um porco que chama de trator, encarregado de remexer a terra para adubo, são características curiosas no quintal de Macedo. Atualmente ele realiza experimento com embuás em compostagens. A visita dos ativistas ambientais da TEIA foi transformada em uma boa oportunidade de negócio na venda dos orgânicos cultivados no quintal.

Do centro, a TEIA se estendeu ao Bairro Santa Rita, Zona Leste da Ilha do Boi Bumbá. Na Rua José Freitas Vieira, dona Maria Elza Brito aproveita a morada desde a laje até o fundo do quintal, na margem da Lagoa da Francesa. Curiosamente, entre as espécies ornamentais cultivadas estão Rosas do Deserto, joias raras que despertam a curiosidade de qualquer amante da natureza por suas características exóticas.

Elza tem a parceria do marido, o professor Manoel Humberto, também incentivador na construção dos viveiros. A novidade é uma estufa, construída sobre a laje para proteger as Rosas do Deserto. No quintal, a fertilidade natural leva dona Elza a ‘brincar’ com a diversidade de plantas ali cultivadas.

“Queria ter mais espaços. Um interior só para as plantas, mas é o que temos e aqui satisfaço o desejo que tenho em contribuir com a natureza”, diz reconhecida ao grupo que levou o certificado ao seu “Canteiro de Bem Viver”

O projeto

Para os integrantes da TEIA, a construção do bem-viver constitui-se urgente desafio, a começar pela reinvenção de paradigmas de desenvolvimento aliados aos saberes tradicionais e suas relações bioculturais. “Quintais Urbanos – Canteiros de Bem-Viver” expressam-se nessa perspectiva, diz a professora Fátima Guedes.

Historicamente eram os conhecidos terreiros recheados com árvores frutíferas, plantas medicinais, ornamentais, hortaliças e espaços para folguedos comunitários.

Segundo o professor Edilson Albarado, a TEIA vem como “desafio à morte dos Quintais Urbanos. As militâncias da Ilha Tupinabarana se unem na TEIA, iniciativa socioambiental forjada na troca de informações e experiências em agrofloresta, via saberes tradicionais, com influências sobre os quintais urbanos”.

Via teçume sutil, criativo e habilidoso as “Aranhas” oportunizam a sustentabilidade da espécie, do habitat e da vida: organizam o espaço, protegem a comunidade em diálogo perene e harmonioso com a Grande Deusa (a Terra). Segundo eles, a intenção é dar visibilidade a esta memória ameaçada e ao mesmo tempo potencializar o desafio na cidade de Parintins.

Floriano Lins/Plantão Popular

