“Sem ser candidata, eu sempre ajudei meus amigos e as pessoas que me procuram em alguma dificuldade. Quero ser vereadora para ajudar ainda mais o meu povo”, afirma a candidata a vereadora Lígia Loyolla, PROS. Trabalhando há muitos anos como Assessora do Governador José Melo, Lígia diz que ganhou experiência política e principalmente, tem muitas amizades que podem ajudar Parintins a se desenvolver novamente, principalmente na área da saúde que hoje está um caos”.

Propostas

Segundo ela, lutar pela área da saúde, da segurança, da educação serão alguns de seus projetos caso seja eleita. “Quero poder propor leis, fiscalizar, cobrar do prefeito e dos colegas vereadores, até denunciando caso o prefeito não corresponda aos anseios da população nas melhorias da cidade”, reafirmou.

Loyolla comenta que “mesmo sem mandato, eu já levantei bandeira da educação e da segurança. Há alguns anos atrás o Governador José Melo e o Senador Omar Aziz vieram aqui em Parintins e prometeram a vinda do ‘Honda nos Bairros’ para a cidade. De tanto eu cobrar, eles (Melo e Omar) vieram aqui e pediram para eu (Lígia Loyola) entregar as chaves ao comandante da PM”.

Campanha

A Assessora de Governo relata que “é muito gratificante. Em todas as casas que visitei, ninguém me virou as costas. Tem algumas famílias que antes mesmo de eu pedir o voto, me respondem: nem precisava pedir, o nosso voto é seu porque você ajudou o fulano ou o ciclano”.

A Candidata do PROS frisa que “apesar de todo esse carinho, essa gratidão, eu não quero que votem em mim porque eu já ajudei. Eu quero que votem em mim pelo trabalho que desenvolvo, mesmo sem mandato na luta por Parintins, acreditando que eu posso fazer muito mais”.

Desistência de Assessora

Ela manifesta que largou sua vida na Capital para concorrer a eleição para ajudar o seu povo. “Hoje tenho isso como uma missão, todo mundo sabe que eu trabalhava como assessora do Governador, mas Deus tocou o meu coração para largar o que tinha para ajudar a população”, garante.

Bi Garcia



Caminho junto com o Bi Garcia (PSDB) porque quero que Parintins volte a avançar. Por isso meus amigos parintinenses, no dia 2 de outubro vote Lígia Loyola, 90045 e Bi Garcia 45.

