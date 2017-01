PUBLICAÇÃO POR ABANDONO DE EMPREGO

Tendo a senhora ADALGIZA DA GAMA RIBEIRO deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 31/12/2016 sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificá-la, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que lhe fica consignado o prazo de 24 horas, a contar a publicação desta, para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando demitida por abandono do emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.

Atenciosamente,

Rosilene Rolim Acauan

